У третій день літа на високогір'ї українських Карпат йде сніг і зафіксована мінусова температура. Також на горі Піп Іван обмежена видимість.

Про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, рятувальники опублікували фото засніженої вершини.

"Станом на 8:30 03.06.2020 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-західний 12 м/с. Температура повітря -1. Падає невеликий сніг", - зазначено в повідомленні.

Відзначимо, синоптики попереджали, що з 1 червня очікувалося погіршення погодних умов. Підкреслювалося, що знизиться рівень тепла по країні, а також пройдуть зливи. Результатом рясних дощів стане підвищення рівня річок до 2 метрів в деяких регіонах.

Нагадаємо, у високогір'ї Карпат 26 травня випало близько 10-15 сантиметрів снігу, а місцями надуви снігового покриву доходили до 30-40 сантиметрів.

Як писало РБК-Україна, кліматологи заявили, що цей травень став найхолоднішим з початку століття.