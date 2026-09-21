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Треть громад Украины не выдержит и суток блэкаута зимой, - Шуляк

17:48 21.09.2026 Пн
3 мин
aimg Валерий Ульяненко
Треть громад Украины не выдержит и суток блэкаута зимой, - Шуляк Фото: "Пункт несокрушимости" в Киеве (Getty Images)
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Почти треть украинских громад и каждый второй крупный город не смогут обеспечить даже базовые критические услуги в течение суток зимой в случае блэкаутов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

В настоящее время источниками резервного питания в среднем покрыты 67% критических объектов. Несмотря на это, выдержать более 72 часов автономной работы по всем девяти базовым услугам одновременно способны лишь 4% громад.

Ситуацию усложняет то, что у 78% громад нет достаточных запасов топлива. Запрос на топливо для генераторов и котельных является самым популярным среди местных властей и составляет 48% всех потребностей.

"Поэтому, прежде всего необходимо провести аудит мощности имеющихся генераторов против реальной нагрузки объектов, внедрить протоколы очередности нагрузки и отдельно сосредоточиться на водоканалах и насосных станциях", - отметила Шуляк.

Как предлагают решить проблему с топливом

Для предотвращения кризиса предлагается заблаговременно создавать областные резервы топлива с четкими приоритетами снабжения. Первоочередно топливо должно поступать в больницы, водоканалы и школьные котельные.

Также Шуляк рекомендует заключать меморандумы с местными топливными компаниями для фиксации объемов, цен и условий снабжения во время блэкаутов.

"Такие меморандумы могут фиксировать, куда и каким громадам поставлять топливо в случае блэкаута, по какой цене и на каких условиях, и компании будут заранее понимать свою роль в кризисной ситуации", - отметила глава комитета.

Часть резервуаров для хранения топлива можно получить за счет доноров, а мелкие сельские громады могут объединять запасы под координацией областных военных администраций.

Отсутствие учета уязвимых жителей

Опрос также установил, что 34% громад не знают точного количества уязвимых жителей, которых они не смогут поддержать самостоятельно. Главной причиной этого является отсутствие единого местного реестра таких людей.

"Такой реестр должен быть привязан к конкретному плану действий: кто и каким транспортом осуществляет эвакуацию, кто проверяет потребности людей, кто снабжает водой или лекарством", - отметила Шуляк.

Эти данные показал опрос "Готовность громад к зиме 2026/27", который проводился с 1 по 11 сентября аналитическим центром We Build Ukraine.

Шуляк сообщила, что в опросе анонимно приняло участие 145 громад из 24 областей Украины и Киева. Наибольшую часть респондентов составили громады из центра страны (46%), прифронтовые территории (32%) и западные области (22%).

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова симметрично отвечать на удары РФ по энергосистеме зимой. В то же время он отметил, что и дальше предлагает пошаговый переговорный путь для прекращения войны.

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