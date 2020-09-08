Третина зареєстрованих переселенців проживає в ОРДЛО, - Резніков

На сьогодні третя частина з півтора мільйона зареєстрованих переселенців проживає в окремих районах Донецької і Луганської областей. Мова йде про близько 500 тисяч громадян України.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, Україна має виплачувати пенсію всім своїм пенсіонерам.

"Але зараз я змушений виходити з даностей, які є, і змушений їх пріорітезувати. Так от, з півтора мільйонів підшефних нашого міністерства 500 тисяч живуть у ОРДЛО й їх цікавить тільки пенсія", - зазначив Рєзніков.

Він додав, що після завершення карантину з відновленням роботи КПВВ за пенсіями приїдуть близько 272 тисяч осіб.

"Близько 3-3,5 мільярдів гривень на місяць складають планові виплати тим, хто сьогодні знаходиться на підконтрольних територіях", - зазначив Рєзніков.

Він також підкреслив, що більша частина переселенців, які залишаються в ОРДЛО, - пенсіонери, яким ніде жити на підконтрольній Україні території. Фактично, ця категорія не є переселенцями.

"Юридично - так, практично ж - ні. Ми закриваємо на це очі", - сказав віце-прем'єр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України заборонив припиняти виплати переселенцям під час карантину.

Раніше голова Луганської ОДА Сергій Гайдай висловився за припинення економічної блокади окупованого Донбасу. Пізніше він уточнив, що підтримує зняття блокади після припинення бойових дій.