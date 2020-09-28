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Лише третина українців згодні вакцинуватися від коронавірусу

Київ, Понеділок 28 вересня 2020 14:53
Лише третина українців згодні вакцинуватися від коронавірусу
Фото: медичний шприц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якщо б існувала вакцина, що захищає від коронавірусу, більшість відмовилися б від вакцинації

У середині вересня 2020 року були готові скористатися безкоштовною вакциною від коронавірусу 35% опитаних українців. При цьому не робили б вакцинації 50% респондентів, а ще 15% - не визначилися.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

У порівнянні з червнем кількість тих, хто відмовився від безкоштовної вакцинації від коронавірусу, практично не змінилась, тоді як кількість тих, хто погодився б, скоротилася на 6%.

Лише третина українців згодні вакцинуватися від коронавірусу

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося в період з 5-15 вересня 2020 рік серед 1801 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, в середині червня 2020 року були готові скористатися безкоштовною вакциною від коронавірусу 41% опитаних українців.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, проведеного на початку серпня 2020 року, готові були зробити щеплення від коронавірусу безкоштовною, схваленою ВООЗ, вакциною менш як половина українців - 47%. Не будуть цього робити 42% респондентів.

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