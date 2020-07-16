Третина українців підтримують заборону комуністичної символіки, третина - проти

Фото: герб СРСР (w-dog.ru)

Засуджують тоталітарний режим СРСР близько 30% українців

Третина українців (32%) позитивно ставляться до рішення 2015 року про заборону комуністичної символіки. Стільки громадян (34%) ставляться негативно, ще для чверті громадян (26,3%) це байдуже.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

За даними опитування, 33,9% українців погоджуються із засудженням СРСР як комуністичного тоталітарного режиму, що здійснював політику державного терору, як це передбачено законодавством України. Близько 31,3% не підтримують таке рішення, ще для 15,4% це байдуже, а 19,4% не визначилися із своїм ставленням.

Водночас, 29,9% українців схвалюють перейменування населених пунктів та вулиць, названих на честь комуністичних діячів, тоді як 44% ставляться до цього негативно, а ще для 19,9% респондентів це байдуже.

Дослідження проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 17 по 22 квітня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні окрім окупованих Росією територій. Дослідження проводилося методом CATI. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів" було ухвалено 9 квітня 2015 року, після чого в Україні почався процес декомунізації.

Відзначимо, за даним опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, більшість українців звинувачують у розв’язуванні Другої світової війни Німеччину та СРСР.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, наприкінці травня 2020 року половина українців (50%) не шкодують про розпад СРСР.