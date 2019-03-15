Третина українців відчувають наступ на свободу слова

Ілюстративне фото (menr.gov.ua)

Стільки ж громадян виступають за більш серйозні обмеження для прокремлівських ЗМІ

У березні 2019 року третина (33,9%) громадян вважали, що в Україні відбувається наступ на свободу слова. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Натомість у вересні 35,4%громадян вважають, що "в Україні занадто багато прокремлівських пропагандистських ЗМІ, а держава й суспільство на це слабко реагують".

Соціологи зазначають, що значній частині респондентів було важко визначитись зі своєю позицією: близько 28,8% або не змогли вибрати відповідь або відмовились відповідати.

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Київський міжнародний інститут соціології провів опитування на замовлення клієнта з 28 лютого по 11 березня 2019 року серед 2004 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 4,7% для показників близьких до 50%, 4,1% - для показників близьких до 25%, 2,9% - для показників близьких до 10%, 2,1% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, що за даними опитування КМІС, у всіх провідних українських телеканалів зберігається позитивний баланс довіри-недовіри. Українці найбільше довіряють випускам новин на телеканалах 1+1, ICTV, СТБ, "Україна" та місцевих телеканалах. Найменший баланс довіри до випусків новин на каналах 5-й, "Еспрессо", "Прямой" та NewsOne.

Відзначимо, що за даними опитування КМІС, українці вважають найбільш опозиційними телеканали "Інтер" (24%), NewsOne (16%), "Україна" (16%) та 112 (14%), найбільш провладними 5-й канал (33%), 1+1 (32%), "Україна" (26%).