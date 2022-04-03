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Третина українських підприємств зупинили виробництво через війну, - дані ЄБРР

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Київ, Неділя 03 квітня 2022 08:43
Третина українських підприємств зупинили виробництво через війну, - дані ЄБРР Фото: третина українських підприємств зупинили виробництво через війну (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

Близько третини українських підприємств призупинили своє виробництво через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Що, за прогнозами, призведе до того, що економіка країни цього року скоротиться на 20%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

Як інформують в ООН, такі підрахунки наводить Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

"За даними Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), цього року економіка України скоротиться на 20%. За оцінками ЄБРР, активні бойові дії ведуться у тих частинах країни, які виробляють близько 60% ВВП, тоді як близько 30% підприємств зупинили виробництво", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЄБРР заявив, що війна Росії проти України поверне обидві країни в самий різкий економічний спад за останні 25 років. Однак економіка України різко відновитися в 2023 році, якщо завершення війни відбудеться найближчим часом.

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