Третина українських пенсіонерів отримують до 2000 гривень

Пенсійний фонд України (ПФУ) оприлюднив дані про пенсійні виплати станом на 1 січня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ПФУ у Facebook.

За даними ПФУ, отримують виплати:

до 1500 грн - 0,7% пенсіонерів,

від 1501 грн до 2000 грн - 34,8%,

від 2001 грн до 3000 грн - 34,2%,

від 3001 грн до 4000 грн - 12,4%,

від 4001 грн до 5000 грн - 6,3%,

від 5001 грн до 10000 грн - 9,3%,

понад 10000 грн - 2,3%.

Зазначимо, основним джерелом пенсійного доходу для 11,3 млн пенсіонерів (з яких 63% складають жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ). Станом на 1 січня 2020 середня пенсія становила 3082,98 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України на засіданні 24 січня 2020 року схвалив бюджет Пенсійного фонду України на 2020 рік. Згідно з документом, власні доходи Пенсійного фонду у 2020 році складуть 301,8 млрд грн. Крім того, кошти державного бюджету на виплату пенсій та покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду становлять 146,8 млрд грн. Таким чином, загальні доходи передбачені в сумі 448,6 млрд грн, витрати - 448,4 млрд грн.