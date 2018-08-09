Майже третина українських лісів не обліковується, - Держлісагенство

Електронний облік деревини діє в Україні лише в лісових господарствах Держагентства лісових ресурсів

Майже третина українських лісів не обліковується. Про це повідомив у ході зустрічі з дипломатом економічного відділу посольства США в Україні Валерією Солано заступник голови Держлісагентства Володимир Бондар, передає прес-служба відомства.

Бондар зазначив, що електронний облік деревини діє в Україні лише в лісових господарствах Державного агентства лісових ресурсів, а в 27% інших лісів деревина не обліковується.

"Електронний облік діє лише у лісгоспах Держлісагентства, а в 27% українських лісів деревина не обліковується. Потім деревина продається, зокрема, на електронних торгах", - сказано у повідомленні агентства.

Бондар нагадав, що з 2017 року в Україні діє повний мораторій на експорт ділового лісу. Він підкреслив, що лісгоспи, які підпорядковані Держлісагентству, можуть експортувати лише дров'яну деревину, яка не реалізували на внутрішньому ринку, і вона залишилася на складах підприємств.

"Під час замитнення товару на експорт митні органи встановлюють код митної класифікації, який підтверджує, що це саме дров'яна деревина", - зазначив він.

Сторони підкреслили важливість боротьби із контрабандою лісу та незаконним вирубуванням.

Нагадаємо, в Україні всихає майже 400 тисяч гектарів лісових насаджень, в тому числі в останні роки спостерігається значне збільшення обсягів всихання соснових лісів Полісся.

Як писало РБК-Україна, на засіданні 26 липня Кабмін вирішив створити робочу групу для аудиту державних підприємств лісового господарства.