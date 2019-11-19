Майже третину нардепів викрили на пропуску засідань Ради в листопаді

У листопаді пленарні засідання Верховної ради пропустила майже третина народних депутатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Комітету виборців України.

Повідомляється, що в листопаді на всіх семи пленарних засіданнях були присутні 299 депутатів або 70% від складу Ради. Ще 76 депутатів відвідали 6 засідань, 12 депутатів - 5 засідань, 19 депутатів - 4 засідання, 6 депутатів - 3 засідання, 4 депутата - 2 засідання, 7 депутатів - 1 і 0 засідань.

Показники відвідування серед фракцій Верховної ради:

"Голос" - в середньому на засіданнях було зареєстровано 83% депутатів;

"Слуга народу" - 80%;

"Європейська солідарність" - 69%;

"Опозиційна платформа - За життя" - 61%;

ВО "Батьківщина"- 57%.

Низькими стосовно інших є показники групи "За майбутнє" - в середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 11 з 23 депутатів групи або 52%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народні депутати з початку роботи Верховної ради 9-го скликання отримали компенсацію за житло в розмірі близько 3,29 млн гривень. Всього на сьогоднішній день компенсації отримали 120 нардепів.

До цього повідомлялося, що у Верховній раді збільшилося число депутатів-прогульників.