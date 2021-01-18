Третина року без роботи: скільки українці відпочиватимуть в 2021 році

У 2021 році в Україні робочими днями будуть 250 з 365 календарних днів. Водночас у році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних та 11 святкових днів і днів релігійних свят.

Про це йдеться в роз’ясненні Мінекономіки.

Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю (КЗпП), у 2021 році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові та неробочі дні:

1 січня - Новий рік;

7 січня - Різдво Христове;

8 березня - Міжнародний жіночий день;

1 травня - День праці;

2 травня - Пасха;

9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);

20 червня - Трійця;

28 червня - День Конституції України;

24 серпня - День незалежності України;

14 жовтня - День захисника України;

25 грудня - Різдво Христове.

Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Тому за графіком п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2021 році вихідні дні у суботу та неділю 1 і 2 травня переносяться на понеділок та вівторок 3 і 4 травня, вихідний день у неділю 9 травня - на понеділок 10 травня, вихідний день у неділю 20 червня - на понеділок 21 червня і вихідний день у суботу 25 грудня - на понеділок 27 грудня.

Зазначимо, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочих дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня.

Нагадаємо, у Верховній раді пропонують заборонити перенесення вихідних та робочих днів. Відповідний законопроект зареєстрували у парламенті.