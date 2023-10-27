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Тренировка "массированного ядерного удара" в РФ провалилась: Данилов раскрыл детали

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россияне провалили испытания своих ракет в рамках тренировки "массированного ядерного удара". Из трех ракет полетела только одна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Кстати, испытания, которые они недавно проводили. Из трех ракет только одна вылетела. Одна шлепнулась сразу, а у другой вообще не открылись те приборы, которые должны открываться", - рассказал он. 

Учения в России

Напомним, ранее в Кремле хвастались, что под руководством диктатора Владимира Путина прошли тренировки стратегических ядерных сил. 

По информации россиян, в рамках тренировок из космодрома "Плесецк" в Архангельской области по полигону "Кура" на Камчатке был проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". 

Также солдаты РФ запускали из Баренцевого моря с атомного подводного крейсера "Тула" баллистическую ракету "Синева". 

Напомним, недавно Россия отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

 

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СНБОРоссийская ФедерацияЯдерное оружиеАлексей Данилов