Весь тренерський штаб "Брюгге" пропустить матч Ліги Європи з "Динамо"

Напередодні перед відправленням до Києва вся команда і персонал бельгійського клубу пройшли тести на коронавірус, результати яких стали відомі сьогодні.

Інфекція діагностована у наставника Філіпа Клемана і членів його тренерського штабу. Керувати командою в єврокубковому протистоянні буде наставник молодіжної команди "Брюгге" U-23 Рік Де Міл і його помічник Тім Смолдерс.

Також Covid-19 підтверджений і у низки футболістів - півзахисника і віцекапітана Ханса Ванакена, а також у захисників Стефано Денсвіла і Матея Мітровіча. Всі гравці і співробітники з позитивним результатом знаходяться на карантині.

Що стосується молодого хавбека Шарля де Кетеларе, у якого раніше були симптомы болезни, то його тест виявився негативним - гравець відправиться в столицю України.

Матч "Динамо" - "Брюгге" відбудеться у четвер, 18 лютого, початок о 19:55 за київським часом.