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У "Аякса" проблеми: УЄФА відсторонив воротаря і не дозволив дозаявити форварда

Амстердам, П'ятниця 05 лютого 2021 18:21
У "Аякса" проблеми: УЄФА відсторонив воротаря і не дозволив дозаявити форварда
Фото: (facebook.com/afcajax)
Автор: Вера Олейник

Амстердамський "Аякс" зіштовхнувся з проблемами у своєму складі за 1,5 тижні до початку матчів плей-офф Ліги Європи. Клуб не зможе розраховувати на свого основного воротаря Андре Онану і дорогого новачка команди нападника Себастьяна Алле.

Про це повідомляється на сайті клубу.

Голкіпер був дискваліфікований УЄФА на 12 місяців за порушення антидопінгових правил. Санкції поширюються на всі турніри, навіть збірних. У заяві амстердамського клубу затверджується, що заборонений препарат (фуросемід) потрапив в організм Онани випадково - він помилково прийняв ліки дружини. Тому клуб оскаржить рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS).

Також УЄФА не дозволив "Аяксу" виправити помилку і дозаявити Аллі на Лігу Європи. Раніше стало відомо, що гравця, трансфер якого став найдорожчим в історії голландського клубу, не внесли в заявку на турнір. Сьогодні клуб повідомив, що була допущена адміністративна помилка. Попри спроби "Аякса" виправити ситуацію, футболіста не включать в список. Цього сезону він зможе грати тільки в матчах чемпіонату та Кубка Нідерландів.

Нагадаємо, "Динамо" і "Шахтар" оновили заявки на плей-офф Ліги Європи.

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Новини України Спорт УЕФАЛіга ЄвропиАяксдисквалификацияФутбол

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