"Ворскла" назвала склад на останній матч Ліги Європи

Фото: 21 гравець відправиться в Лісабон (vorskla.com.ua)

Полтавчани залишилися без кращого бомбардира

"Ворскла" назвала список з 21 гравця, які сьогодні відправляться в Лісабон на заключний матч групового етапу Ліги Європи проти "Спортінга". Про це повідомляє офіційний сайт полтавського клубу.

Воротарі: Шуст, Ткаченко

Захисники: Артур, Даллку, Чижов, Мартиненко, Пердута, Сапай, Кані, Гиоргадзе

Півзахисники: Габелок, Мисик, Одарюк, Саків, Дитина, Скляр, Шарпар, Чеснаков

Нападники: Карека, Коломоєць, Сергійчук

Зазначимо, що в списку відсутні форвард Кулач і півзахисники Кравченко і Кобахідзе.

Команда Василя Сачко втратила шанси на вихід в плей-офф Ліги Європи. "Ворскла" займає 3 місце в групі Е Ліги Європи, маючи в активі 3 очки. Стільки ж очок у "Карабаху", що займає 4 місце, який поступається українцям за додатковими показниками. Лідирує в групі "Арсенал" - 13 очок. На 2 місці "Спортинг", у якого 10 очок.

Матч "Спортинг" - "Ворскла" відбудеться 13 грудня в Лісабоні. Початок о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Динамо" ще в передостанньому турі групового етапу Ліги Європи гарантувало собі вихід в плей-офф турніру.