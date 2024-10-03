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Тренер Цыганкова раскрыл детали травмы: инсайдер нашел экстренную замену в сборной Украины

Фото: Виктор Цыганков в составе сборной Украины (facebook.com/uafukraine)
Автор: Андрей Костенко

Кормчий испанской "Жироны" Мичел Санчес пролил свет на повреждение украинского полузащитника команды Виктора Цыганкова. Его слова не добавят оптимизма тренерскому штабу национальной команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca.

О состоянии Цыганкова тренер рассказал во время пресс-конференции после игры каталонцев против "Фейеноорда" во втором туре Лиги чемпионов. В этом матче "Жирона" уступила (2:3), а украинский легионер был вынужден покинуть поле, не сыграв и  получаса.

"Это выглядит плохо. Травма задней поверхности бедра, где все зависит от сантиметров. Виктор – очень важный игрок для нашей команды", – резюмировал специалист, добавив, что больше информации будет уже после детального медицинского обследования украинца.

Впрочем, очевидно, что Цыганков, который именно из-за разрыва мышцы бедра пропустил значительную часть предсезонной подготовки, точно не сыграет в ближайшем матче "Жироны" в Ла Лиге против "Атлетика" (6 октября). Скорее всего, он также пропустит и октябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций. 11 и 14 октября "сине-желтые" проведут поединки против Грузии и Чехии соответственно.

Игрок "Жироны" накануне получил вызов в сборную. Теперь тренерскому штабу Сергея Реброва придется искать варианты, как заменить ключевого исполнителя середины поля.

Из списка вызванных в сборную на октябрьские матчи, сыграть вместо травмированного вингера на правом фланге могут Александр Зубков или Алексей Гуцуляк. Но, по информации инсайдера Игоря Бурбаса, место Цыганкова в заявке, скорее всего, займет Андрей Ярмоленко, который будет переведен из резервного списка.

Сейчас 34-летний полузащитник "Динамо" восстанавливается после повреждения, из-за чего и пропустит сегодняшнюю игру с "Хоффенхаймом" в Лиге Европы. Тем не менее, он будет готов сыграть в ближайшем туре УПЛ с "Кривбассом" (6 октября). А потом и присоединиться к сборной Украины.

Напомним, Цыганков досрочно закончил матч Лиги чемпионов и первый вердикт был неутешительным.

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