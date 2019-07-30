Швед дебютував за "Селтік" голом у матчі відбору Ліги чемпіонів

Фото: Мар'ян Швед (facebook.com/CelticFC)

Український хавбек вийшов на заміну на 70 хвилині

Український нападник "Селтіка" Мар'ян Швед дебютував за шотландську команду. Про це повідомляється на сайті клубу.

Marian Shved with a debut goal!

@Chri6ViF with a debut clean sheet!



Full #KALCEL match report as an assured team performance makes sure #CelticFC progress to the 3rd #UCL Qualifying Round https://t.co/5IOnaK2eSE — Celtic Football Club (@CelticFC) July 30, 2019

Гравець національної збірної України вийшов на заміну на 70 хвилині матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти естонського "Нимме Калью".

А вже на третій компенсованій хвилині Швед відзначився голом, зробивши рахунок 2:0 на користь "кельтів".

SHVED!



You love to see it from the Ukrainian who fires one into the top bag in his competitive #CelticFC debut!



- #KALCEL #UCL pic.twitter.com/ONJOvPOTzr — Celtic Football Club (@CelticFC) July 30, 2019

У першій зустрічі, що відбувся у Глазго, господарі розгромили свого суперника з рахунком 5:0.

Таким чином, за сумою двох матчів шотландський клуб вийшов в 3 раунд кваліфікації ЛЧ, де зустрінеться з румунським "Клужем".

Leaping into the next round of the #UCL like... pic.twitter.com/CXZKbeoBcC — Celtic Football Club (@CelticFC) July 30, 2019

Нагадаємо, дебют українця в "Селтіку" відкладався через травму, отриману на тренуванні.

Швед дебютував за шотландський клуб лише в товариській грі проти австрійського "Вінера".