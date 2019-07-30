Швед дебютував за "Селтік" голом у матчі відбору Ліги чемпіонів

Український хавбек вийшов на заміну на 70 хвилині
Український нападник "Селтіка" Мар'ян Швед дебютував за шотландську команду. Про це повідомляється на сайті клубу.
Marian Shved with a debut goal!— Celtic Football Club (@CelticFC) July 30, 2019
@Chri6ViF with a debut clean sheet!
Full #KALCEL match report as an assured team performance makes sure #CelticFC progress to the 3rd #UCL Qualifying Round https://t.co/5IOnaK2eSE
Гравець національної збірної України вийшов на заміну на 70 хвилині матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти естонського "Нимме Калью".
70' - #CelticFC sub:— Celtic Football Club (@CelticFC) July 30, 2019
Marian Shved
Nir Bitton
- #KALCEL #UCL
А вже на третій компенсованій хвилині Швед відзначився голом, зробивши рахунок 2:0 на користь "кельтів".
SHVED!— Celtic Football Club (@CelticFC) July 30, 2019
You love to see it from the Ukrainian who fires one into the top bag in his competitive #CelticFC debut!
- #KALCEL #UCL pic.twitter.com/ONJOvPOTzr
У першій зустрічі, що відбувся у Глазго, господарі розгромили свого суперника з рахунком 5:0.
Таким чином, за сумою двох матчів шотландський клуб вийшов в 3 раунд кваліфікації ЛЧ, де зустрінеться з румунським "Клужем".
Leaping into the next round of the #UCL like... pic.twitter.com/CXZKbeoBcC— Celtic Football Club (@CelticFC) July 30, 2019
Нагадаємо, дебют українця в "Селтіку" відкладався через травму, отриману на тренуванні.
Швед дебютував за шотландський клуб лише в товариській грі проти австрійського "Вінера".