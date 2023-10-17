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Тренер и звезда сенсационного лидера УПЛ забрали награды лучшим в сентябре

Кривой Рог, Вторник 17 октября 2023 11:29
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Тренер и звезда сенсационного лидера УПЛ забрали награды лучшим в сентябре Фото: Максим Задерака и Юрий Вернидуб получили признание экспертов и болельщиков (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорцив

Криворожский "Кривбасс" получил обе награды по итогам месяца в украинской Премьер-лиге. Лучшим тренером сентября стал Юрий Вернидуб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

57-летний специалист привел подопечных к трем победам в трех сентябрьских поединках. "Кривбасс" разгромил ковалевский "Колос" (3:0), обыграл ровненский "Верес" (2:1) и не оставил шансов полтавской "Ворскле" (4:1).

Вернидуб в голосовании набрал 41,5%. Он опередил наставника одесского "Черноморца" Романа Григорчука (30,4%). Замкнул же тройку лучших тренеров Виталий Пономарев из львовского "Руха" (15%).

В свою очередь Максим Задерака – лучший футболист сентября в УПЛ. Крайний нападающий оформил три мяча в течение месяца. Украинец дважды забил "Колосу" и приложился к разгрому "Ворсклы". В голосовании Задерака набрал 36,8%.

В начале октября "Кривбасс" вышел в лидеры Премьер-лиги. Криворожцы набрали 20 очков и опережают "Полесье" из Житомира на один пункт. Теневой лидер первенства – киевское "Динамо" (15 очков и три матча в запасе).

Тренер и звезда сенсационного лидера УПЛ забрали награды лучшим в сентябре

К слову, накануне Срна стал и. о. наставника "Шахтера" вместо ван Леувена.

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