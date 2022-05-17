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Більше трьох тисяч маріупольців утримують у "фільтраційній в'язниці", - Денісова

Фото: омбудсмен з прав людини Людмила Денісова (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: РБК-Україна

Російські окупанти насильно утримують три тисячі мирних жителів Маріуполя у виправній колонії у селі Оленівка. Там маріупольці піддаються "фільтрації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженої з прав людини Людмили Денісової.

За інформацією омбудсмена, серед заручників перебувають 30 волонтерів, які доставляли до Маріуполя гуманітарну допомогу.

Перед тим, як відправити людей до колонії, загарбники катують затриманих громадян з застосуванням електричного струму. Фільтрування проходить протягом 30 діб.

"Для "особливо неблагонадійних" - активістів, колишніх військових, правоохоронців, термін ув'язнення триває довше на місяць", - розповіла Денісова.

Вона закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова заявляла, що "фільтрацію" пройшли вже понад 37 тисяч українців. Наразі цю процедуру також проходять люди, які були примусово депортовані до РФ.

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