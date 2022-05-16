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Росіяни проводять "фільтрацію" у кожному окупованому місті, - Денісова

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Україна, Понеділок 16 травня 2022 15:23
Росіяни проводять "фільтрацію" у кожному окупованому місті, - Денісова Фото: росіяни проводять "фільтрацію" у кожному окупованому місті (Уніан)
Автор: Євгеній Прокопенко

"Фільтрацію" пройшли вже понад 37 тисяч українців. Зараз цю процедуру також проходять люди, які були примусово депортовані в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену ВР України з прав людини Людмилу Денісову.

Для "особливо небезпечних" в ідеологічному розумінні та "неблагонадійних" українців "фільтрація" стає постійною - люди змушені її проходити кожні три дні.

Громадян України допитують, ретельно оглядають, при цьому утримують в нелюдських умовах, принижують і катують.

Це не просто дискримінація українців за ознакою національності, це один із елементів тотального геноциду нашої нації.

Ідеї "меншовартості" українського народу, другосортності, штучності української державності - складові україноненависницької ідеології, яку роками зрощувала російська пропаганда і якою сьогодні політичне і військове керівництво рф виправдовує знищення українців.

Будь-який примус фізичного чи морального порядку до цивільного населення, зокрема з метою отримання від них або від третіх осіб якихось відомостей, є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни.

Нагадаємо, окупанти відправляють маріупольців, які не пройшли фільтрацію, на територію Донецької області. Там утримують усіх рідних військових, колишніх правоохоронців, активістів, журналістів та "підозрілих" людей.

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