У трьох точках Маріуполя з'явився мобільний інтернет: де саме

В обложеному російськими військами Маріуполі з'явився мобільний інтернет. Поки він доступний тільки в трьох точках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Петра Андрющенка.

За його словами, мобільний інтернет систематично з'являється в районі "Метро" і "Порт-Сіті", а також в районі колишнього АТБ на Східному.

"Найпростіший перевірений спосіб вийти на зв'язок з використанням Viber. Намагайтеся зв'язатися з близькими і знайомими. Розповідайте їм правду про окупацію, яку ніхто не кинув і не зрадив", - зазначив Андрющенко, не уточнивши зв'язок якого саме оператора став доступним.