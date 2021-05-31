У трьох регіонах Італії пом'якшили карантин

Уряд Італії прийняв рішення перевести три регіони країни в" білу зону " карантину. Йдеться про острів Сардинія і регіонах Молізе і Фріулі-Венеція-Джулія.
"Згідно з Указом голови Ради міністрів в регіонах Фріулі-Венеція-Джулія, Молізе і на Сардинії застосовуються заходи, відповідні Білій зоні", - йдеться в постанові.
За даними агентства ANSA, у трьох регіонах скасовують дію комендантської години. Також в них дозволена робота ресторанів, барів, критих басейнів, тематичних парків. При цьому дозволено проводити ярмарки та фестивалі.
Нагадаємо, раніше уряд Італії продовжило заборону на в'їзд для людей, які приїжджають з Індії, Бангладешу та Шрі-Ланки.
Крім того, раніше влада Італії затвердила план пом'якшення карантину, який був введений через COVID.
Додамо, що в Італії знімають обмеження для туристів з деяких країн.