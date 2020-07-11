Трьох підозрюваних у нападі на автомобіль "Укрпошти" заарештували

Октябрський районний суд Полтави обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у вчиненні нападу на автомобіль "Укрпошти". Четвертому фігуранту запобіжний захід оберуть до кінця доби.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

Так, трьох ймовірних нападників відправили під варту на 60 діб без права внесення застави.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що правоохоронцям вдалося знайти викрадені з поштового автомобіля гроші, а також пістолет охоронця, який поцупили зловмисники.

Крім того, зараз поліція розшукує п'ятого фігуранта справи, який допомагав безпосереднім нападникам.

"Його особу встановили й у нього немає шансів втекти від правосуддя, як і у його спільників", - наголосив він.

Нагадаємо, автомобіль "Укрпошти" пограбували у Полтавській області 7 липня, зловмисники викрали майже 3 млн гривень.

Пізніше правоохоронці опублікували фото можливих нападників.