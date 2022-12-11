Треды в Twitter исчезнут? Маск планирует взяться за лимит на символы в твитах

Новый генеральный директор Twitter Илон Маск заявил о планах по увеличению лимита на символы в твитах с 280 до 4 тысяч.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на MacRumor .

Отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности слухи об увеличении лимита символов до 4 тысяч, Маск ответил "да", однако не предоставил никакой дополнительной информации.

Отметим, что сначала лимит на количество символов в Twitter составил 140, а уже в 2017 году его увеличили до 280.

Ранее же компания планировала облегчить пользователям разбиение длинных цепочек постов на несколько твитов, являющихся частью потока. В то же время, намерение увеличить лимит символов вероятно устранит эту идею.