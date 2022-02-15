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Вимагали 1,5 млн гривень неіснуючого боргу. У Харкові викрали бізнесмена

Автор: РБК-Україна

Правоохоронці викрили та затримали зловмисників, які викрали підприємця їх Харкова. Вони погрожували йому і вимагали заплатити 1,5 млн гривень неіснуючого боргу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліція.

Відзначається, що 13 лютого в поліцію міста Харків звернувся місцевий житель. Він заявив, що став свідком викрадення. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група, яка на місці злочину на снігу виявила сліди бурого кольору та рукавицю.

Під час відпрацювання території в селищі Хорошеві в 150 метрах від дороги був виявлений автомобіль Audi. До ручки задніх дверей пластиковою стяжкою був пристебнутий чоловік.

"Потерпілим виявився 38-річний харківський підприємець. Він розповів, що ввечері 13 лютого біля його під'їзду до нього підійшли незнайомі чоловіки, вдарили по обличчю, забрали ключі від машини і насильно посадили в машину. Під час поїздки один з нападників відібрав у потерпілого Травматичний пістолет і, погрожуючи застосуванням зброї, зажадав 1,5 мільйона гривень для погашення неіснуючого боргу", - зазначили в поліції.

Потерпілий розповів, що зловмисники вимагали вказати місце, де він ховає гроші. Потім вони відібрали ключі від його квартири і зникли, залишивши бізнесмена в машині.

Поліцейські затримали нападників. Ними виявилися жителі Харківської області віком від 26 до 62 років. За даним фактом порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 289 КК України. Затриманим повідомили про підозру. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Як повідомило РБК-Україна раніше, у Києві затримали поліцейських, які викрали людину і вимагали 12 тисяч доларів викупу.

Також СБУ викрила банда в Івано-Франківській області, яка захопила державний господарський об'єкт.

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