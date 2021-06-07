Вимагав 1 млн доларів та гелікоптер: у Запоріжжі затримали "мінера" торгового центру

У Запоріжжі місцевий житель, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, повідомив правоохоронцям, що торговельний центр "Україна" заміновано. Погрожуючи вибухом, він забажав отримати 1 млн доларів та гелікоптер. Поліціянти провели евакуацію людей, перевірили приміщення закладу, а також встановили та затримали "мінера".
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.
"До відділу поліції з мобільного телефону надійшло повідомлення від чоловіка, що торговельний центр "Україна", розташований на центральному проспекті міста, заміновано. За нездійснення вибуху, громадянин вимагав один мільйон доларів та гелікоптер", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці прибули до ТЦ, де здійснили евакуацію близько 400 громадян, а також перевірку приміщень і прилеглої території. Інформація про мінування не підтвердилась.
Тим часом співробітники поліції встановили місце мешкання "мінера", який, в ході переговорів, був згоден тільки на 15 тисяч доларів.
"Поліціянти затримали жителя Запоріжжя 2000 року народження у квартирі, де він проживає в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він знаходився в стані алкогольного сп'яніння", - зазначають правоохоронці.
Зазначено, що хлопцю повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ.
Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 2 до 6 років.
Раніше РБК-Україна писало, що у квітні правоохоронці затримали харків'янина, який повідомляв про хибні мінування будівель.
Додамо, що торік правоохоронці затримали чоловіка, який повідомив про замінування всіх електростанцій України. Він вимагав передати йому один мільярд доларів за вказаною адресою.