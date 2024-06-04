Украинский дубляж и деньги из бюджета. Все за и против нового закона об английском языке

Плюсы и минусы закона об английском языке

Законопроект 9432 предусматривает расширение сфер применения английского языка в Украине. В частности, на определенные должности смогут претендовать только кандидаты, владеющие английским на высоком уровне.

"Содействие овладению и совершенствованию знаний английского гражданами Украины, стимулирование его изучения и применения, расширение употребления в публичных сферах общественной жизни - бесспорно правильные идеи. Однако многие нормы законопроекта достаточно декларативны и нуждаются в детализации как минимум в подзаконном регулировании", - говорит юрист.

Дискуссионной на его взгляд является обязанность овладеть английским многим государственным должностным лицам, в том числе военнослужащим, прокурорам, налоговикам, должностным лицам госпредприятий.

"Далеко не всегда выполнение их должностных обязанностей связано с постоянным применением английского. Владение английским однозначно является преимуществом и его изучение нужно стимулировать, однако в законопроекте речь идет именно об обязательном условии для принятия на работу. С учетом нынешнего состояния знания английским госслужащими и руководителями государственных предприятий к этому следует подходить постепенно и более дифференцированно", - объясняет Бабий.

По его мнению, требование обязательного знания английского для лиц, занимающих должности в государственных органах, ограничит круг потенциальных кандидатов на должности.

Фото: Владение английским языком станет обязательным для госслужащих, налоговиков и других категорий (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Я имею в виду людей с высоким уровнем профессионализма, которые по тем или иным причинам не владеют английским, и отсутствие нужного уровня знания этого языка для них не является критическим для качественного выполнения своих обязанностей. Не сказал бы, что государственная служба популярна среди специалистов своего дела сейчас. И я очень не уверен, что оно будет популярно и дальше. Профессиональные кадры на госслужбе - в дефиците. И это достаточно существенная проблема, а из-за такого требования этот дефицит только обострится", - говорит собеседник.

Проект закона также предусматривает увеличение государственных расходов: премии 10% госслужащим, которые владеют английским на достаточно высоком уровне, на финансирование образовательных программ по изучению языка и так далее.

"Во время войны и сразу после ее окончания найти в бюджете "лишние" деньги на это будет тяжело и вряд ли приоритетно", - добавил Бабий.

Он подчеркнул, что подавляющее большинство норм предлагается ввести не сразу. Например, норма о 10% премии начнет работать после окончания военного положения и будет действовать в течение 4 лет, норма об обязательности владения языком для принятия на государственную работу- для кого-то через 2, а для кого-то через 4 года после войны.

Что будет с дубляжем фильмов на украинском языке

Также вокруг законопроекта 9432 было много критики из-за пункта, который предусматривал отмену украинского дубляжа. Это означало, что в кинотеатрах должны были транслировать англоязычные фильмы на языке оригинала. Из-за общественного давления этот пункт из законопроекта убрали.

"В варианте законопроекта, подготовленном ко второму чтению, такой нормы нет. По-моему, критика была обоснована, и эта норма однозначно не способствовала бы применению украинского языка в кинопрокате и негативно повлияла бы на индустрию украинского дубляжа, которая делает качественный продукт", - объяснил юрист.

Профильный комитет ВРУ не поддержал другие предложения, такие как возможность телеканалам снижать обязательную долю (квоту) телепрограмм на украинском языке за счет трансляции англоязычных программ с украинскими субтитрами. 3 июня этот комитет внес № 336, которая будет поощрять кинотеатры показывать фильмы на английском языке.

Фото: Законопроект критиковали из-за пункта об отмене украинского дубляжа в кинотеатрах (wikimedia.org)

"Как раз перед голосованием профильный комитет утвердил изменения в таблицу ко второму чтению. И там появилась довольно интересная правка № 336. Ее суть в стимулировании показа кинотеатрами фильмов на английском языке (без украинского дубляжа)", - рассказал Бабий.

Если кинотеатр демонстрирует фильм на английском и не продает билеты на этот сеанс (таких сеансов должно быть не менее 8 в месяц), тогда государство компенсирует кинотеатру расходы на демонстрирование фильма в случае, если на такие сеансы продано недостаточно билетов для покрытия расходов. Такой механизм финансовых расходов государства предлагают внедрить в течение 6 месяцев после принятия закона.

"Иными словами, кинотеатры смогут не беспокоиться об убыточности таких сеансов, в отличие от фильмов, дублированных на украинском", - подчеркнул юрист.

Ко времени ли этот законопроект

"Я бы не назвал этот законопроект критически необходимым сейчас, хотя стимулировать изучать английский, предоставлять возможности его изучать тем, кто этого по разным причинам до сих пор этого не сделал - правильная идея", - заявил Бабий.

Также он отметил, что если речь идет о финансовых стимулах - премиях или государственных программах изучения языка, то они должны быть обеспечены реальными деньгами, а не остаться на бумаге.

"Поскольку большинство норм в законопроекте отсрочено во введении в действие, нужно воспользоваться этим временем, чтобы усовершенствовать эти подходы", - добавил депутат.