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"Надо решать". Путинский депутат назвал Армению незаконным государством

Фото: российский депутат Евгений Федоров (bloknot.ru)
Автор: Сергей Новиков

Российский депутат от правящей партии "Единая Россия" Евгений Федоров считает Армению "тупиковой страной", вопрос с русофобией в которой нужно "решать по закону".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В частности, он назвал Армению "тупиковой страной в геополитическом плане", а власть в ней была поставлена Соединенными Штатами в процессе якобы оранжевой революции.

"У нее от России просто зависит вопрос выживания. Как решать? Общий стандартный ответ - всегда надо решать по закону. Армения вышла из состава СССР по закону? Нет. Значит это незаконное государственное образование. Действовать надо исходя из этого", - добавил Федоров.

Отметим, российская пропаганда употребляет похожие определения в отношении Украины, а также Казахстана.

В частности, российский президент Владимир Путин неоднократно повторял, что Владимир Ленин якобы создал Украину.

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