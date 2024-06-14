"Нужно готовиться". Астроном рассказал, чем уникальны серебристые облака и можно ли их "поймать"

Вечером 13 июня в небе над Киевской областью некоторые из украинцев заметили так называемые серебристые облака.
РБК-Украина пообщалось с заведующим лабораторией Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иваном Крячко и рассказывает, чем уникальны серебристые облака, как они формируются, а также где и при каких условиях можно их увидеть.
По словам эксперта, серебристые облака уникальны тем, что их не так часто можно наблюдать.
"Это явление, безусловно, повторяется. Практически каждый год. То есть это - периодическое явление. Но увидеть его не так просто. Есть определенный период времени (конец мая - начало августа), когда эти облака можно видеть в нашем, Северном полушарии Земли", - отметил он.
Серебристые облака можно наблюдать и в Южном полушарии, но также в летний период (когда в Украине - зима).
Серебристые облака над Киевской областью (фото: facebook.com/UkrHMC)
Так называемые серебристые облака возникают на высоте около 80 километров над поверхностью Земли.
"Это - самые высокие облака, которые могут возникать в атмосфере Земли вообще. Ибо известные нам облака, которые здесь плавают у нас почти каждый день, возникают на высоте от двух до, грубо говоря, восемнадцати километров. В тропосфере. А вот эта высота - это уже так называемая мезосфера", - рассказал ученый.
По его словам, для того чтобы они возникли, нужны три вещи:
"Температура должна быть ниже точки замерзания воды. Там атмосфера очень разрежена, поэтому замерзает вода не при минус 100 градусах по Цельсию, как здесь у нас на поверхности, а немного холоднее должно быть (около минус 125 градусов). Должен замерзнуть вот тот водяной пар на высоте 80 километров, в результате чего образуются кристаллики льда. И вот когда солнце подсвечивает эти кристаллики, и возникают эти облака, очень тонкие", - объяснил астроном.
Он добавил, что раньше это явление случалось реже.
"Историки науки говорят, что в ХІХ-ХХ веках они были более редкими, чем сейчас. Сейчас их видят чаще, потому что человечество выбрасывает в атмосферу, в частности, метан. Больше пыли поднимается. Некоторые даже указывают на то, что на это могут влиять запуски ракет, ведь когда они стартуют, то выбрасывают также много разных нехороших веществ. И все это поднимается туда, на высоту 80 километров, и замерзает. Поэтому серебристые облака сейчас встречаются чаще, чем было раньше, когда атмосфера была чище", - рассказал эксперт.
Для того чтобы увидеть серебристые облака, нужно учитывать три основных фактора:
"Не везде на Земле можно такие облака увидеть. Если вы будете на экваторе, то там никогда их не увидите. Географическая широта, где все это можно видеть, скажем так, от 45-50 до 80 градусов (здесь, у нас, на Севере)", - подчеркнул Крячко.
По его словам, Киев - как раз на широте 50 градусов.
"Поэтому, можно сказать, это нижняя точка, где их можно видеть. Ниже южнее в Украине такие вещи если и бывают, то очень редко. То есть это очень редкое явление для низших широт", - добавил специалист.
Кроме того, серебристые облака - очень "слабые", поэтому чтобы их увидеть, нужно время вечерних или утренних сумерек. При этом небо должно быть чистым.
"Если, например, небо затянуто облаками - погодный фактор. Нужно, чтобы погода способствовала, чтобы небо было ясным - или вечером, или утром (когда наступают так называемые астрономические сумерки). Когда солнце зашло, в течение некоторого времени продолжаются так называемые "гражданские" сумерки. Затем солнце садится глубже, скрывается, и начинаются так называемые астрономические сумерки. Вот в этот короткий период времени (30-40 минут) можно видеть как раз эти облака. Потому что солнце как раз их подсвечивает", - объяснил эксперт.
По его словам, некоторые исследователи считают, что лучше всего пытаться увидеть это явление утром.
"Нужно выйти либо рано вечером (перед наступлением ночи), либо рано утром. То есть к этому нужно готовиться. Просто так или случайно, можно это увидеть. Но если уж точно хочется это в жизни увидеть, понаблюдать, нужно это делать сознательно, целенаправленно. В тот период, когда их можно увидеть", - рассказал астроном.
Если же человек к этому не готовится - либо повезет, либо не повезет. Спрогнозировать сложно.
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