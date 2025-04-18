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С мая военным курсантам в Украине повысят выплаты: сколько будут получать

Фото: с мая военным курсантам в Украине повысят выплаты (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Военным курсантам в Украине поднимут выплаты с мая 2025 года. Сумма будет составлять от 8 до 20 тысяч гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.

По словам премьер-министра, ответ которого цитирует нардеп, соответствующее постановление уже принято, начинает работать с 1 мая.

Что известно о размере выплаты?

  • стипендия будет 8 тысяч гривен;
  • на последнем выпускном курсе у тех, кто учится на отлично будет 20 тысяч гривен;
  • во время прохождения практики будут платить 20 тысяч гривен.

 

Повышение выплат военным курсантам в Украине

В декабре 2024 года сообщалось, что в 2025 году возрастет денежное обеспечение курсантов военных вузов. Выплаты им поднимется до более чем 20 тысяч гривен.

Ранее говорилось, что курсанты 1-2 курсов будут получать выплаты на уровне минимальной заработной платы в Украине, это 8 тысяч гривен с марта 2025 года.

Эти выплаты будут повышаться в соответствующем коэффициенте. Курсанты 3-4 курсов, которые приравниваются к контрактной службе, будут получать более 20 тысяч гривен.

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