В мае РФ ежедневно теряла на фронте более 1000 солдат, - NYT

По данным американских, британских и других западных разведывательных служб, ежедневно на фронте были ранены или убиты в среднем более тысячи российских военных.

При этом несмотря на потери, Россия набирает от 25 до 30 тысяч новых солдат ежемесячно - примерно столько же, сколько теряет. Это позволяло российской армии продолжать посылать войска волну за волной для прорыва линии обороны ВСУ.

"Иногда такой подход оказался эффективным, принося российской армии победы в Авдеевке и Бахмуте на востоке Украины. Но украинские и западные официальные лица говорят, что эта тактика была менее успешной этой весной, поскольку Россия пыталась захватить территории вблизи Харькова", - отмечает издание.

Американские официальные лица заявили, что РФ достигла критической цели диктатора Владимира Путина, создав буферную зону вдоль границы, чтобы усложнить украинским войскам наносить удары вглубь страны.

В то же время, новобранцы, которых Россия посылает на фронт для пополнения потерь, плохо подготовлены, что ограничивает способность Москвы формировать более боеспособные подразделения. Это также увеличивает потери.

Как сообщает издание, американские оценки потерь в войне основываются на спутниковых снимках, перехватах, сообщениях в социальных сетях и СМИ, а также официальных сообщениях РФ и Украины.

В западной разведке считают, что России не придется проводить еще одну мобилизацию в этом году, потому что страна-агрессор сможет восполнять потери за счет осужденных россиян и наемников из Африки.