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Травмирование подростка в Петропавловской Борщаговке: что рассказала Служба по делам детей

16:44 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Костенко
Ситуация в Петропавловской Борщаговке переросла в беспорядки (скриншот из видео)

Во время массовых мероприятий 2 ноября в Петропавловской Борщаговке в Бучанском районе Киевской области травмы получил 14-летний подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственной службы Украины по делам детей в Facebook.

Обстоятельства травмирования 14-летнего парня

Украинцам напомнили, что в социальных сетях распространяются видео, на которых правоохранители выводят с территории дома в Петропавловской Борщаговке травмированного подростка.

Это вызвало предположения, что парень мог якобы:

  • находиться внутри дома;
  • удерживаться там.

"Чтобы избежать распространения недостоверной информации, сообщаем обстоятельства, которые на данный момент известны", - отметили в Госслужбе по делам детей.

Согласно информации соответствующих служб, 2 ноября 2026 года 14-летний парень после учебы пришел к месту, где происходили массовые мероприятия.

О событиях, которые там происходили, парень (по его словам) "узнал из Telegram-канала".

Оказавшись на месте событий, подросток залез на забор вблизи дома - чтобы снимать происходящее на мобильный телефон.

Однако когда люди начали расшатывать забор, парень:

  • не удержался;
  • упал с него вниз - во двор;
  • получил телесные повреждения - в результате падения.

После этого подростка завели в дом и оказали ему помощь.

Со временем "был установлен контакт с его сестрой, которая и забрала его".

В итоге подростка доставили в медицинское учреждение.

Что известно о состоянии подростка после падения

Отмечается, что "сообщение о госпитализации подростка поступило в соответствующие службы вечером 2 ноября".

"В настоящее время парень находится в Киевской областной детской больнице", - сообщили в Государственной службе Украины по делам детей вечером 3 ноября.

Исходя из информации, предоставленной медиками, угрозы его жизни и здоровью нет.

Реакция местной Службы по делам детей

Сообщается также, что Служба по делам детей Борщаговского сельского совета:

  • совершила выезд по месту постоянного проживания семьи;
  • провела обследование условий проживания;
  • провела профилактическую беседу с родителями.

"Насчет необходимости заботиться о безопасности ребенка и предотвращать его участие в ситуациях, которые могут представлять угрозу его жизни и здоровью", - подытожили в Госслужбе по делам детей.

Напомним, ранее мы рассказывали, что стоит знать о конфликте в Петропавловской Борщаговке - как псевдомедик и соцсети создали скандал с Нацгвардией.

Между тем Служба безопасности Украины установила личности уже около 100 человек, принимавших активное участие в массовых беспорядках (вопрос об их задержании и оглашении подозрения решается).

Читайте также о подростковом бунте в 14 лет - как не стать врагом для собственного ребенка.

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