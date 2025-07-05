Не тратьте деньги зря: гинеколог назвала БАДы, которые женщинам не нужны

Нужны ли БАДы всем женщинам

"В своей ежедневной практике я часто слышу: "А какие витамины мне попить?" "А стоит ли пить БАДы для женского здоровья?" Моя позиция проста: в определенных ситуациях они имеют право на существование - как дополнение, а не альтернатива лечению", - подчеркивает Юлия Николова.

Это мнение, кстати, разделяет и Министерство здравоохранения.

По словам врача, важно понимать, что большинство здоровых женщин, которые придерживаются сбалансированного питания, не нуждаются в рутинном приеме витаминов. Это подтверждает, в частности, метаанализ, опубликованный в престижном издании Annals of Internal Medicine еще в 2013 году.

Когда БАДы - это необходимость, а не мода?

Тем не менее существуют определенные ситуации, когда дополнительные добавки становятся жизненно необходимыми, а не просто данью моде:

Планирование беременности

Незаменимой является фолиевая кислота, которую рекомендуется начинать принимать минимум за 3 месяца до запланированного зачатия. Она играет ключевую роль в профилактике врожденных пороков нервной трубки плода.

Беременность

Во время беременности, после соответствующих анализов, может возникнуть потребность в приеме витамина D, йода, а иногда и железа. Однако, самостоятельное назначение этих добавок недопустимо - только врач может определить необходимость и дозировку.

Веганство или ограниченные диеты

Люди, которые придерживаются строгих веганских диет или других значительно ограниченных рационов, часто сталкиваются с дефицитом витамина B12, железа и цинка. В этих случаях добавки являются критически важными для предотвращения дефицитных состояний.

Повышенное выпадение волос и хроническая усталость

Эти симптомы могут свидетельствовать о дефиците важных микроэлементов. Однако, их устранение возможно только после диагностики, включающей анализы на уровень ферритина (показатель запасов железа), витамина D и витамина В12.

ПМС, СПКЯ (синдром поликистозных яичников), перименопауза

В отдельных случаях, при условии назначения врачом, БАДы с доказательным составом могут значительно улучшить качество жизни женщин. К таким добавкам относятся фитоэстрогены, мио-инозитол, индол, цимицифуга и др.

"Не забывайте, что бывают ситуации, когда к приему гормональных препаратов есть противопоказания и тогда врач может рекомендовать другие препараты, которые работают, возможно, не так хорошо, как доказательные, но все же имеют свою эффективность!" - отметила врач.