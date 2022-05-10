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Трасу Київ-Харків в районі Борисполя перекрили. Опублікована схема об'їзду

Траса Київ-Харків-Довжанський (Фото: 0532.ua)
Автор: Константин Широкун

У зв'язку з ремонтними роботами перекрито ділянку траси М - 03 Київ-Харків-Довжанський за Борисполем. Тимчасово запропоновано варіант об'їзду паралельними дорогами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

Проїзд з Києва в напрямку Полтави й назад здійснюється через автомобільну дорогу Р-03 північно-східний обхід Києва з виїздом на трасу М-03, або через Бориспіль і трасу Н-08 Запоріжжя-Маріуполь через фрагмент Т-10-37 і подальшим виїздом на автомобільну дорогу М-03.

Раніше повідомлялося, що дорожники відновили сполучення між Києвом та Полтавою по трасі М-03. Для цього в Київській області поблизу села Борщів побудували тимчасову об'їзну дорогу поруч зі зруйнованим мостом.

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КиївБориспіль