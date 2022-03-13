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На трасі від Нікополя до Кривого Рогу зруйновано міст: як об'їхати перекриту ділянку

Автор: Сергей Новиков

На трасі Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя зруйновано міст. На даний момент перекрита ділянка дороги між Нікополем і Кривим Рогом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укравтодору".

Повідомляється, що перекрито рух трасою Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя у зв'язку з руйнуванням мосту біля села Мар'янське (км 178+829).

"Рух заборонено від села Мар'янське до села Чортомлик. Об'їзд даної ділянки здійснюється по дорозі Т-04-32 через населені пункти Чкалова, Лошкарівка, Малософіївка. Будь ласка, враховуйте дану інформацію при плануванні маршруту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти намагалися наступати на Кривий Ріг, але українські війська зупинили просування.

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Кривий РігНікопольВійна Росії проти України