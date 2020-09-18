На трасі Київ-Одеса сталася масштабна ДТП, є загиблий

У Київській області на автодорозі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажівок і мікроавтобуса. В результаті аварії одна людина загинула.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речник поліції Київської області Віталія Грохольська.

У поліції зазначили, що аварія сталася поблизу села Хлепча Васильківського району. Через зіткнення перекриті обидві смуги руху в напрямку Києва.

"Поліцейські займаються регулюванням руху, оскільки на цій ділянці рух тимчасово призупинено. Просимо врахувати вищезазначену інформацію, бути особливо обережними. По можливості утримайтеся від поїздки за вищевказаним маршрутом", - повідомили в поліції.

Раніше РБК-Україна писало, що днями на трасі "Київ-Чоп" у Львівській області зіткнулися 6 автомобілів, через аварію поблизу Львова спостерігалися великі пробки.

Також повідомлялося, що в Хмельницькому відбулося ДТП за участю рейсового автобуса і автомобіля. В результаті аварії постраждали 7 осіб.