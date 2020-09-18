На трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП, есть погибший

В Киевской области на автодороге Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков и микроавтобуса. В результате аварии один человек погиб.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила спикер полиции Киевской области Виталия Грохольская.

В полиции отметили, что авария произошла вблизи села Хлепча Васильковского района. Из-за столкновения перекрыты обе полосы движения в направлении Киева.

"Полицейские занимаются регулированием движения, поскольку на данном участке движение временно приостановлено. Просим вас учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздержитесь от поездки по вышеуказанному маршруту", - сообщили в полиции.

Ранее РБК-Украина писало, что днями на трассе "Киев-Чоп" во Львовской области столкнулись 6 автомобилей, из-за аварии вблизи Львова наблюдались большие пробки.

Также сообщалось, что в Хмельницком произошло ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля. В результате аварии пострадали 7 человек.