На трасі Київ-Одеса сталася ДТП з маршруткою, є постраждалі

На автодорозі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі маршрутного мікроавтобуса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Патрульної поліції Київської області.

Зазначається, що зіткнення легкового автомобіля з маршрутним авто сталося в районі селища Глеваха.

За попередньою інформацією, 26-річний водій Volkswagen Passat при зміні напрямку руху не був уважним та скоїв зіткнення з Mercedes-Benz. Від удару мікроавтобус відкинуло на металевий відбійник.

Внаслідок автопригоди чотири пасажири Mercedes-Benz отримали травми різного ступеню тяжкості. Потерпілих госпіталізовано до лікарні.

Механізм та винуватців цієї дорожньо-транспортної пригоди будуть з’ясовувати слідчі.

РБК-Україна писало, що у Рівненській області вранці 14 грудня сталася автомобільна пригода за участі мікроавтобуса, в результаті якої одна людина загинула та троє постраждали.

Раніше повідомлялося, що кількість постраждалих унаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участі маршрутки у Києві зросла до 11 людей.