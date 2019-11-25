На трасі Київ-Одеса автомобіль врізався у вантажівку, є жертва

В Одеській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля і вантажівки, одна людина загинула. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Повідомляється, що аварія трапилась 24 листопада на 304 км траси Київ-Одеса в Любашівському районі.

"Водій легкового автомобіля на високій швидкості врізався у припарковану на узбіччі вантажівку. В результаті загинув чоловік, який перебував за кермом легковика", - повідомили в ДСНС.

Щоб дістати тіло 27-річного загиблого рятувальникам довелося розрізати металеву конструкцію автомобіля.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Полтавській області сталося ДТП за участю двох автомобілів. Після зіткнення одне з авто зайнялося. В результаті події одна людина загинула, ще троє були госпіталізовані.

Також повідомлялося, що у Львівській області на автодорозі Київ-Чоп сталося потрійне дорожньо-транспортна пригода з участю двох мікроавтобусів. В результаті аварії одна людина загинула і 7 були травмовані. Серед постраждалих троє неповнолітніх, у віці 15-17 років.