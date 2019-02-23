На трасі Київ-Чоп позашляховик зіткнувся з легковиком, є загиблі

Жителька Дніпра, рухаючись у напрямку Львова, не впоралась із керуванням та виїхала на зустрічну смугу

В Ровенской области на автодороге Киев-Чоп в селе Грушвица Вторая 22 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате которого погибли три человека, 5-летний ребенок госпитализирован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Полиция установила, что 34-летняя жительница города Днепра, двигаясь в направлении Львова на автомобиле Porsche Cayenne, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Daewoo Sens.

В результате ДТП 55-летний водитель автомобиля Daewoo и 53-летняя пассажирка, жители села Голосковичи Львовской области, погибли на месте происшествия, еще одна 30-летняя пассажирка легковушки скончалась в больнице.

В салоне Daewoo также находилась пятилетняя девочка, которую без сознания госпитализировали в реанимационное отделение Ровенской центральной городской больницы.

Водитель и пассажир внедорожника Porsche Cayenne не пострадали, согласно медицинскому освидетельствованию, женщина-водитель была трезвой.

Фото: на месте ДТП на трассе Киев-Чоп

По факту происшествия начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о задержании водителя внедорожника.

Напомним, в Волынской области 21 февраля произошла авария с участием трех транспортных средств, в которой погибли два человека, а девятилетнего ребенка госпитализировали.