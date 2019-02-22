У Волинській обл. 2 автомобілі зіткнулися з автобусом, є загиблі

Ілюстративне фото (УНІАН)

Водій одного з автомобілів був у стані алкогольного сп'яніння

На Волині вчора ввечері, 21 лютого, сталася аварія за участю трьох транспортних засобів. У ДТП загинули 2 людини, а дев'ятирічну дитину госпіталізували, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції області.

Як повідомляється, водій одного з автомобілів був у стані алкогольного сп'яніння.

Аварія за участю трьох транспортних засобів сталася на автодорозі в селі Дачне Ківерцівського району.

Зокрема, зіткнулися автомобілі Mercedes-124, Chevrolеt Aveo і автобус "Богдан".

"В результаті ДТП загинули 44-річний водій та 32-річна пасажирка автомобіля Chevrolеt Aveo. Іншу пасажирку автомобіля Chevrolеt Aveo - дев'ятирічну дитину - госпіталізували до реанімації Волинської обласної дитячої клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що за кермом автомобіля Mercedes-124 перебував 45-річний житель райцентру Ківерці. За попередніми даними, він був у стані алкогольного сп'яніння.

Зараз вирішується питання про його затримання та відкриття кримінального провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб

Нагадаємо, на трасі Київ-Харків сталося ДТП з жертвами. Водій мікроавтобуса Volkswagen не впорався з керуванням і наїхав на металевий відбійник, в результаті чого машина виїхала за межі проїжджої частини і перекинувся.

В мікроавтобусі перебувало 6 осіб, 5 з них загинули.