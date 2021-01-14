На трасі Київ-Чоп автівка в'їхала у відбійник, загинули двоє людей

Сьогодні, 14 січня, у Рівненській області на трасі Київ-Чоп легковий автомобіль в'їхав у відбійник. У результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинули двоє людей та ще два постраждали.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, ДТП сталася близько першої години ночі поблизу селища Гоща. Тоді 31-річний водій автомобіля Audi А5, не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки та скоїв наїзд на металевий відбійник.

Внаслідок цього водій автомобіля загинув на місці. Пасажиру, рідному брату-ровеснику, медики "швидкої" надавали допомогу на місці події, але врятувати його не вдалося. Двох 27-річних пасажирок з різними легкими травмами госпіталізувала "швидка".

Фото: ДТП на трасі Київ-Чоп (facebook.com/police.in.Rivne)

Нагадаємо, сьогодні у Києві п'яний водій протаранив авто патрульних. У результаті аварії постраждав співробітник поліції.

Крім того, 10 січня на південному об’їзді Львова сталося зіткнення легкового автомобіля та вантажівки. Тоді в результаті ДТП одна пасажирка загинула, ще четверо людей були поранені.

Також РБК-Україна писало, що в Одесі сталася масштабна ДТП. В результаті зіткнення п'яти автомобілів загинули декілька людей.