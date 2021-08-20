На трасі Харків-Сімферополь зіткнулись два автомобіля, загинули четверо людей
Фото: у Запорізькій області сталось ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Запорізькій області на автодорозі Харків-Сімферополь сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП). В результаті загинули четверо людей, з них двоє - діти.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сталося зіткнення двох легкових автомобілів з подальшим загоранням одного.
Внаслідок ДТП загинули 4 особи, з них 2 дітей (вік до 8 років), та травмовано 2 особи, яких в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні.
Від ДСНС залучалося 10 осіб та 3 одиниці техніки.