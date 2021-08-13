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На трасі на кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух

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П'ятниця 13 серпня 2021 18:34
На трасі на кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух Фото: на трасі на кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

"Укравтодор" тимчасово обмежив рух на одній зі смуг траси М-19, яка знаходиться на кордоні з Румунією. Оскільки через зсуви дорожнє покриття на трасі деформувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

"З метою зменшення динамічності зсувних процесів, на лівій смузі траси М - 19 тимчасово обмежуємо рух транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

У службі зазначили, що через зсуви при влаштуванні дренажної системи на околиці села Грушівки, дорожнє полотно деформувалося.

"Вже встановлені попереджувальні знаки, які інформують водіїв про наближення до небезпечної ділянки дороги та огороджене місце просідання дорожнього полотна", - йдеться в повідомленні.

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Обмеження руху Румыния Укравтодор
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