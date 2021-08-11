На трасі Дніпро-Павлоград стартувало влаштування фінішного шару дорожнього покриття

"Павлоградська траса - важлива транспортна артерія на мапі Дніпропетровщини. Вона має державне значення. Після закінчення ремонту розпочне нове життя. У складі найдовшої магістралі країни - "Дороги Єдності" М-30", - зазначив очільник області Валентин Резніченко.

Зараз на трасі довжиною 63 км відновлюють з’їзди, віадуки, розв’язки, завершують укладати вирівнюючий шар асфальтобетону.

Відремонтована Павлоградська траса матиме 37-сантиметрове покриття. Новий дорожній одяг буде міцним і зможе витримувати великі навантаження.

Паралельно на дорозі оновлюють 19 мостів. На об’єктах замінюють деформаційні шви і наносять гідроізоляцію.

Наразі на під’їзді до Павлограда дорожники розширюють проїжджу частину. Це одна з найскладніших ділянок протяжністю 1,5 км. Там планується влаштувати 4 смуги руху в обидві сторони. Для цього підрядники переноситимуть газопровід.

Асфальтобетон для ремонту траси виготовляють у Павлограді на одному з найпотужніших заводів в Європі.