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На трасі Дніпро-Павлоград стартувало влаштування фінішного шару дорожнього покриття

Автор: РБК-Україна

На окремих ділянках траси Дніпро-Павлоград, яку ремонтують в рамках програми президента "Велике будівництво", розпочалося влаштування фінішного шару дорожнього покриття. Оновлена дорога стане частиною найдовшої в країні траси М-30 Стрий-Ізварине.

Про це повідомляє з посиланням на пресс-службу Дніпропетровської ОДА.

"Павлоградська траса - важлива транспортна артерія на мапі Дніпропетровщини. Вона має державне значення. Після закінчення ремонту розпочне нове життя. У складі найдовшої магістралі країни - "Дороги Єдності" М-30", - зазначив очільник області Валентин Резніченко.

Зараз на трасі довжиною 63 км відновлюють з’їзди, віадуки, розв’язки, завершують укладати вирівнюючий шар асфальтобетону.

Відремонтована Павлоградська траса матиме 37-сантиметрове покриття. Новий дорожній одяг буде міцним і зможе витримувати великі навантаження.

Паралельно на дорозі оновлюють 19 мостів. На об’єктах замінюють деформаційні шви і наносять гідроізоляцію.

Наразі на під’їзді до Павлограда дорожники розширюють проїжджу частину. Це одна з найскладніших ділянок протяжністю 1,5 км. Там планується влаштувати 4 смуги руху в обидві сторони. Для цього підрядники переноситимуть газопровід.

Асфальтобетон для ремонту траси виготовляють у Павлограді на одному з найпотужніших заводів в Європі.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що на Дніпропетровщині вперше за 30 років було капітально відремонтовано маршрут Партизанське-Лобойківка.

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Дніпро