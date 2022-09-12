ua ru
Пн, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На трасі "Чернігів-Десна-Вишгород" ДТП із фурою: рух заблоковано

Новость на русском →
Україна, Понеділок 12 вересня 2022 17:14
На трасі "Чернігів-Десна-Вишгород" ДТП із фурою: рух заблоковано Фото: ДТП сталася на трасі Чернігів-Десна-Вишгород 12 вересня (facebook.com/policechernigivshchini)
Автор: Наталія Гурковська

Рух трасою "Чернігів-Десна-Вишгород" в обох напрямках заблоковано внаслідок ДТП. На дорозі перекинулась фура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області

Аварія трапилася на автошляху Р-69 поблизу села Слабин - перекинулася вантажівка з напівпричепом.

"Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, однак рух трасою "Чернігів-Десна-Вишгород" повністю заблоковано. Нині на місці події працює група реагування патрульної поліції та рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Як об'їхати?

Правоохоронці просять врахувати наявну ситуацію та планувати свій маршрут в об’їзд місця ДТП - рух транспорту (повною масою до 10 тонн) організовано по трасі М01 "Київ-Чернігів".

Як повідомлялось, 5 вересня поблизу селища Новоселівка (Одеська область) сталася смертельна ДТП за участю великогабаритного автомобіля і мікроавтобуса. Рух по трасі на Бухарест було ускладнено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП
NEWS
Взяли 500 квадратних км. Офіційно названо 5 звільнених населених пунктів Херсонської області
Взяли 500 квадратних км. Офіційно названо 5 звільнених населених пунктів Херсонської області
DAILY
Україна йде за своїм. Як ЗСУ переходять від оборони в наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна йде за своїм. Як ЗСУ переходять від оборони в наступ