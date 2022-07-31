Трасс заявила, що не допустить нового референдуму в Шотландії

Вона нагадала про угоду шотландських націоналістів про те, що референдум має проводитися один раз на покоління.

"Шотландські націоналісти погодилися з тим, що референдум повинен проходити раз на покоління. Я зроблю так, щоб вони слідували своїм словам. Я буду працювати над тим, щоб зміцнити весь наш союз. Якщо я стану прем'єр-міністром, Я не дам подібний дозвіл. Для мене абсолютно очевидно, що, поки я за старшого, другого референдуму про шотландську незалежність не бувати", - заявила трас.

Нагадаємо, влада Шотландії запропонували провести другий за рахунком референдум з питання незалежності Шотландії 19 жовтня у 2023 році.

Раніше трас заявляла про готовність провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, якщо стане наступником Бориса Джонсона.

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