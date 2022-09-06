Трасс офіційно призначена прем'єром Британії

Монарх схвалила кандидатуру лідера консерваторів на посаду прем'єр-міністра країни і доручила сформувати новий уряд.

Після цієї церемонії Трасс відправиться в резиденцію на Даунінг-стріт і виголосить промову, в якій позначить пріоритети на посаді глави уряду.

Фото: Ліз Трасс на аудієнції у королеви (Getty Images)

До цього на зустріч з монархом прибув Борис Джонсон, на якій Єлизавета II прийняла його відставку, після чого політик покинув палац.

Відзначимо, що Трасс стала третьою жінкою-прем'єром Сполученого Королівства після Маргарет Тетчер і Терези Мей.

Хто така Ліз Трасс

Елізабет Трасс 47 років. Народилася в Оксфорді. В Оксфордському університеті вивчала політику, економіку і філософію. Підтримувала Консервативну партію ще будучи студенткою.

Вперше стала членом Палати громад у 2010 році, а через два роки отримала посаду міністра освіти. У 2014 році трас призначили міністром навколишнього середовища. У кабінеті Терези Мей очолювала Міністерство юстиції, а потім стала головним секретарем казначейства.

Після обрання прем'єром Бориса Джонсона в 2019 році Ліз трас залишилася в уряді, але була переведена на пост міністра зовнішньої торгівлі. З вересня 2021 року - міністр закордонних справ Великої Британії.

Нагадаємо, вчора за результатами голосування лідером правлячої Консервативної партії і, автоматично, прем'єр-міністром Великобританії стала Ліз Трасс.