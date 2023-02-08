На трассе Киев-Чоп затруднено движение из-за масштабного ДТП с пострадавшими

"На трассе Киев-Чоп (ориентировочно 48-й км) в населенном пункте Калиновка произошло ДТП с участием 5 транспортных средств", - рассказал он.

По данным Токаря, три человека пострадали, один из них госпитализирован.

"Движение транспорта в сторону Житомира затруднено", - добавил он.

Обновлено. В полиции Киевской области отметили, что авария произошла на 49 км автодороги Киев-Чоп, между населенными пунктами Копылов и Калиновка Бучанского района, предварительно, с участием четырех транспортных средств.

Как сообщалось, в Днепровском районе Киева 4 февраля перевернулась карета скорой помощи. В результате чего пострадал ее водитель.

Ранее в Киеве грузовик протаранил пять припаркованных автомобилей.