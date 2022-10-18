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Трасс отказалась подавать в отставку с поста премьера Британии

Фото: премьер-министр Британии Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что не будет подавать в отставку. Она намерена повести Консервативную партию на следующие парламентские выборы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Трасс сказала, что признает свои ошибки.

"Мы переживаем очень тяжелые времена. Мы просто не можем позволить себе тратить время на разговоры о Консервативной партии, вместо этого нам надо заниматься делом. Это мое послание коллегам. Я останусь на своей должности, чтобы действовать в национальных интересах", - сказала она.

Премьер отметила, что хотела помочь людям справиться со счетами на электроэнергию и с проблемой высоких налогов, но правительство зашло слишком далеко и слишком быстро.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным Politico, в Британии члены Консервативной партии недовольны работой Лиз Трасс в должности премьер-министра и пытаются добиться ее отставки.

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Великобритания